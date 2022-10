¿Qué es de la vida del cantante "El Apache Ness"?

El Apache Ness: ¿Qué paso con el grupo los Sensacionales?

image.png Ness y los Sensacionales

¡ No te enamores..! y después de todo ¿Qué paso con los Sensacionales? pues nuestro querido Ness, nos informa que el antiguo y popular grupo aún sigue activo con todo eso, sus principales canciones aún no pasan de moda y cada vez que suena el silvido y la voz que dice ¡llora, desgraciado! las personas no olvidan los pasos y al ritmo de la canción la cantan.

Pero el grupo a crecido y aunque uno del equipo reside en New York, Estados Unidos mientras que Ness y Kely aún siguen en la provincia de Colón, los proyectos de música se mantiene y vienen más producciones pero ahora con un nuevo mensaje.

Actualmente el grupo cuenta con 39 años de carrera artística.

El Apache Ness: Proyectos para futuro

image.png ¿Qué es de la vida del cantante? Durante el año 2019, Ernesto Brown alcanza obtener una maestría

Un giro de 360 grados, fue lo que dio la vida de Ness, al conocer a Cristo y aceptarlo en su corazón, ahora sus proyectos a futuro consta de tener un terreno, levantar una estructura de tres pisos Levantar un comedor con su fundación además de un centro de atención para personas con problemas de ansiedad, depresión y sobre todo un lugar para que las personas escuchen la palabra del señor.

El Apache Ness, canción con la que se identifica

"Ella es mi vida, ella es mi ilusión, es la que me trajo a el mundo; con lucha y con amor" esta es la canción con la que se identifica Ness pues fue dedicada para su madre y en especial para todos aquellos que se identifican amando y apreciando el trabajo y dedicación de sus queridas madres.

El Apache Ness: ¿Dónde podemos verlo?

Para quienes deseen saber más de la vida de Ernesto "Ness" Brown pueden visitar sus redes sociales como @Amigodecristoness, en TikTok, Facebook e Instagram, le deseamos lo mejor de la suerte para el ahora conocido como "amigo de Cristo".

Te dejamos esta música para que tripees ahora...