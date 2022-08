¿Qué es de la vida de Jean Modelo, exparticipante de calle 7?

Jean Modelo: Trabajo y Estudios

“Siempre he trabajado, trabajo constantemente, pero también me dedico a disfrutar la vida” expresó Jean exparticipante de C7pa. Cuenta que actualmente sí se encuentra en una relación sentimental, pero con su restaurante al que le dedica todo su tiempo. Acerca de planes a futuros, Jean Modelo le gustaría abrir muchos restaurantes y bares.

Actualmente Jean Modelo está terminando su carrera de Administración de Empresas y Negocios Internacionales, informa que le ha costado mucho el tema de trabajar y estudiar a la vez, pero que con esfuerzo y dedicación a podido adaptarse y dividir los tiempos. Jean es padre perruno de 2 perritas llamadas Lola y Blue; también tiene un perico y un loro.

Jean Modelo: Deporte y aprendizajes

No podíamos dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Jean acerca del deporte y si se mantenía activo aún, a lo que respondió que por un tiempo había dejado de entrenar, pero que ya empezó a jugar Paddle, en el cual se desempeña muy bien y cuenta que algunos de sus ex compañeros de C7pa también lo practican.

Se le preguntó a él campeón de la 15ta temporada de C7pa, qué piensa acerca de oportunidades de la vida que ha dejado pasar y si se arrepiente y respondió “Definitivamente yo considero que he aprovechado todas Las oportunidades que se me han presentado en la vida, aunque hay oportunidades que quizás no es que la he desaprovechado si no que, no la he tomado por razones de conveniencia propia”.

Jean Modelo quiso expresar un mensaje motivacional a su público que dice: “Sean agradecidos, respeten, valoren, aprovechen, disfruten y viajen; sobre todo no dejen de trabajar por lo que quieren. Siempre ser constantes que el tiempo de cada uno es perfecto y no todos los tiempos son iguales. No se compare con los demás, este un consejo que me hubiese gustado que me dieran en el pasado y hoy se los trasmito a ustedes”