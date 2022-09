En el 2003 es convocado por uno de los mejores productores de reggae en Panamá, el señor Ramon “Pucho” Bustamante, quien lo impulsó a iniciar su carrera artística a nivel internacional, viajando a Estados Unidos en promoción. Para el año 2005 el talentoso artista Tommy, graba su tercera producción Pa' la Raza, donde se encuentran temas como Déjame Una Pérdida, Esta Noche, La Playa y entre otras.

IMG_5490.jpg El ¿qué es de la vida de Tommy Real? es respondido por él mismo como "una vida y carrera de mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio".

Tommy Real: En la actualidad

Actualmente Tommy Real, sigue activo en la industria musical, no podíamos quedarnos con las ganas de contactarlo y preguntarle sobre su vida musical recientemente, a lo que nos contestó: "Actualmente estoy haciendo un Ep de 7 temas, con tríos y dúos musicales acompañado de artistas del patio, como Aspirante; el tema ya fue lanzado en (La Sesión) y se titula "No te enamores". Nos contó que no ha parado de hacer música ya que viene otro tema con Original Fat y Almirante; tiene en mente hacer un acústico con Dubosky y Kenny Man, A lo que también menciona que no descarta la idea de grabar con Kafu Banton y Martín Machore.

El talentoso Tommy Real, expresó que una de las mejores experiencias que ha tenido como artista urbano ha sido "Poder viajar a Costa Rica con mi segundo tema grabado en el "Cd Overload" de Carlos Correa (Gummy), el sencillo se tituló "No más demencia basta ya". Además resaltó que fue muy exitosa la gira en Estados unidos junto a otros artistas panameños como Dj Black, Mr Saik, Toby King, Latin Fresh y Virux.

Pudimos cuestionarle acerca de cuales eran sus temas favoritos ha lo que nos respondió "Mis sencillos preferidos son: Déjame una perdida, Ingrata y Otro como yo". Creemos rotundamente que los ciudadanos panameños concuerdan con el cantante, ya que esos temas son hits que nunca dejan de ser escuchados.