Raphy Pina llama mentiroso a Don Omar: "Quieres distraer el éxito de Daddy Yankee"

Sin embargo, Raphy Pina alegó que eso es falso que lo que en verdad pasó fue que Daddy Yankee arrasó en ese concierto y por ende, a Don Omar no le gustó y empezó a inventar excusas para dañar el tour que hicieron después de ese concierto.

De todas tus acusaciones la ÚNICA que doy por aceptada es la de "BOCÓN", y como dices que me conoces, tal vez, pero no más de lo que yo te conozco a ti, sabía que como es tu modus operandi dentro de tu "mente", ibas a esperar el momento "perfecto", para mal intencionadamente, distraer el ROTUNDO y digno éxito que le rodea a DADDY YANKEE en su retiro, y que su "complice" se encuentra bajo las rejas, no podía hablar o defenderse de las acusaciones Fantasiosas que acabas de distribuir.

Por si fuera poco, Raphy Pina subió a su cuenta de YouTube un video explicando a detalle lo sucedido, en el cual termina diciendo que en ese entonces le envió una carta a Don Omar donde le decía que lo iba a ver en 10 años arrepentido y que para cuando llegara ese momento ya no iba a ser Don Omar, sino Don nadie. ¡Qué fuerte!