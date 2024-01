Rauw Alejandro aclara lo que realmente pasó con Rosalía

Rauw Alejandro aclaró los hechos con Rosalía

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, confesó en el podcast de Chente Ydrach, que pasó con su ruptura con la intérprete Bizcochito y la desinformación que hubo en ese momento.

Rauw dejó claro que nunca hubo infidelidad, pero lamentablemente salieron medios de comunicación diciendo que él le había sido infiel a su pareja, cuando en realidad esto no fue así.

Explicó la situación que se divulgó, cuando días después del anuncio de su separación, salieron a la luz fotos con una chica misteriosa.

"Estaba haciendo una campaña con Carolina Herrera y Bruna Marquezine y yo éramos los protagonistas del anuncio. Como era al aire libre, unos paparazzi tiraron fotos y al otro día salió una noticia como que fulano está con fulana...¡Cabrón, estoy trabajando!", expresó Rauw Alejandro.

Además, se refirió al comunicado que realizó Rosalía para aclarar las especulaciones sobre su ruptura con el puertorriqueño.

"Lo más cabrón es que a la gente no le importa si ella me defiende. Es que te ponen el estigma. Ella puede decir que no, pero dicen: 'No te creemos, pensamos que lo estás defendiendo porque le tienes cariño pero él te fue infiel'. ¿Qué más quieren? Los dos estamos diciendo que todo está cool y que no pasó nada, que no fue así pero creen lo que ellos quieren". dijo el intérprete de Desesperados.

Rauw Alejandro afirmó que ellos eran felices juntos, pero que las cosas con el tiempo fueron cambiado pero que ellos terminaron bien y que son amigos.