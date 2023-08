Rauw Alejandro le pide volver a Rosalía en una canción

Este jueves, el cantante puertorriqueño se ha vuelto a pronunciar tras su separación con su ex pareja la española Rosalía.

A través de una hermosa canción titulada "Hayami Hana By Raúl", el interprete de "Todo de ti" expresó los bellos momentos que vivió junto a la cantante, y manifestó que los mejores días se los regaló Rosalía.

Muchos han sido los rumores y las especulaciones de la posible causa de la separación de la admirada pareja, pero Rauw Alejandro defiende su posición y recalca que la infidelidad no fue la causante.

"Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi cel. Esto fue algo más que no esta en mi poder, mi niña de cristal, mi barquito de papel", dice una parte de la canción que le dedica Rauw a Rosalía.

Para finalizar la canción Rauw le dedica bellas palabras diciéndole lo hermosa que es y que con solo escuchar su voz se calma hasta el mar, le desea lo mejor a pesar de ya no estar con ella.

El puertorriqueño no pierde la esperanza de volver a estar con su amada Rosalía y le canta: "Si la vida me junta contigo en otra ocasión no le discuto al destino la razón"

Cabe destacar que Rauw Alejandro no dice directamente nombre de Rosalía, pero se sabe que está canción va dirigida porque él la llega a mencionar como su "motomami".

Hayami Hana By Raúl

Los artistas Rauw Alejandro y Rosalía compartieron una hermosa historia que duró 3 años, se habían comprometido en el mes de marzo del presente año, pero la noticia de su ruptura de compromiso y separación se dio a finales del mes de julio.