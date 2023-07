Rauw Alejandro niega infidelidad tras romper con Rosalía

Rauw Alejandro y Rosalía tuvieron un noviazgo de tres años, la pareja de cantantes estaba comprometida. Tras hacer pública su relación amorosa, sus seguidores celebraron la noticia y le daban seguimiento y mucho apoyo. La presencia de problemas no era evidente, por eso fue sorpresiva la noticia de que habían terminado.

¿Hubo infidelidad por parte de Rauw Alejandro?

Por esta razón, la búsqueda del por qué Rauw Alejandro y Rosalía terminaron se convirtió para muchos en casi una minuciosa investigación.

Una de las hipótesis que cobró mayor fuerza fue una infidelidad por parte del puertorriqueño durante un concierto en México, donde también estuvo la modelo colombiana Valeria Duque. La influencer que proviene de Medellín salió a relucir tras viralizarse un hilo en Twitter, que más tarde desapareció, que contaba cómo fue que conoció a Rauw Alejandro tras su presentación en tierra mexicana, que incluso tuvo acceso al backstage del concierto y que, supuestamente, luego compartió con el exprometido de Rosalía.

El rumor cobró tanta fuerza que los seguidores y fanáticos de la cantante española aprovecharon las redes sociales de Valeria Duque para lanzar todo tipo de comentarios y culparla por la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía.

FotoJet (9).jpg Rauw Alejandro y Rosalía

Rauw Alejandro niega haya terceras personas

En medio de toda la polémica, Rauw Alejandro ha decidido romper el silencio y hablar de su relación con Rosalía.

"Durante todos estos años, ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja", así comenzaba el breve comunicado que el puertorriqueño publicó a través de una historia en su cuenta de Instagram. "Jamás me ví en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí", continuaba la nota.

"Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad" "Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad"

Rauw Alejandro se refirió a toda la polémica generada en redes sociales con lo siguiente: "Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir".