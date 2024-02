Real Phantom y Dj Flecha: ¿Qué pasará con Comando Tiburón?

¿Cuáles eran los planes a futuro de Rolo De León?

El pasado 7 de febrero llegó la noticia del fallecimiento de Rolo De León, un suceso muy difícil de asimilar para su familia y sus amigos, entre ellos Real Phantom y DJ Flecha, quienes compartieron miles de horas en los estudios de grabación, en las tarimas y muchos otros momentos.

Un miembro de la familia se había ido, el líder de Comando Tiburón partía. Rolo De León, pese a su enfermedad nunca dejó que su voz se apagara. Ese precisamente será su mayor legado, su irreconocible y particular voz, en sus canciones, en locuciones y más.

Las palabras de su amigo, así lo confirman. Iván Broce, mejor conocido Real Phantom reveló a telemetro.com, que tenía planes a futuro junto a Rolo y que piensa retomar esos proyectos.

"De hecho se quedaron algunos proyectos listos que teníamos con Rolo, pero vamos a retomar todo eso. Tan solo ayer comenzamos hacer un nuevo esquema de trabajo para seguir haciendo canciones del estilo de Phantom y no abandonar el estilo de Comando Tiburón aunque sea en una sola voz ahora", dijo Phantom.

Rolo De León junto a Phantom y Dj Flecha como Comando Tiburón

Rodolfo Ernesto De León, conocido por todos como Rolo, empezó en el mundo de la comunicación en radio, también incursionó en la locución comercial. En su faceta como Dj, fue cuando en 1995 surgió la agrupación Comando Tiburón integrada por Édgar Pozo (DJ Flecha), Rolo De León, Ariel de la Espada (Magnético) y más tarde se une Iván Broce (Phantom).

Por esas cosas de la vida, el grupo se divide. Sin embargo, Rolo y Phantom tuvieron una gran reunión en 2021, precisamente en la celebración de los Carnavales de Telemetro y, desde ese momento se limaron asperezas y volvieron a compartir tarima en varias ocasiones más.

Justamente, la última presentación multitudinaria en vivo de Rolo De León fue junto a Real Phantom y Dj Flecha, durante la celebración del Verano Canal. Juntos como el Comando Tiburón se tomaron la tarima y como ya era costumbre pusieron a bailar y a cantar al público en las escalinatas del Edificio de la Administración con los tantos éxitos de la agrupación.

Embed - Canal de Panama on Instagram: "Electrizante la presentación de Comando Tiburón. #VeranoCanal" View this post on Instagram A post shared by Canal de Panama (@canaldepanama)

Real Phantom y Dj Flecha vivieron un Carnaval con sabor a despedida

Tan solo una semana y media había pasado de aquella presentación en el Verano Canal, cuando falleció Rolo De León. Pese a su condición de salud, nadie se lo esperaba.

Por esas casualidades del destino, la muerte de Rolo ocurrió apenas dos días antes que iniciara la celebración del Carnaval en Panamá. La música de Comando Tiburón representa los himnos, que nunca faltan en la mayor fiesta de los panameños, los carnavales.

Pese a la noticia y al duro que momento que enfrentaban como personas, Real Phantom y Dj Flecha debían seguir adelante como artistas. Como reza el dicho, el show debe continuar. Tanto Phantom como Flecha tuvieron que sacar valor para subir a las tarimas e interpretar los temas de Comando Tiburón, que popularizaron junto a Rolo De León y de los cuales siempre formará parte su voz.

Justo el llamado Viernes de Carnaval fue la primera presentación, en la tarima principal de la Cinta Costera en el Carnaval de Panamá.

"Me tocó hacer un homenaje dulce amargo, porque pasó justo cuando íbamos a empezar la fiesta carnavalesca y, a pesar de que en la casa desahogué bastante con mi familia, llore buco", expresó Real Phanthom .

Contó que cuando le tocaba subir a las tarimas y escuchaba los intro de las canciones con la voz de Rolo entraba en un choque y esperaba verlo en alguna parte.

"Me quebré en muchas de esas tarimas, en las que no estaba me quebré si estaba llorando por dentro como un loco, al acabar el show no hablaba con nadie e iba directo al busito o al hotel", expresó el cantante.

Embed - Factory Corp on Instagram: "¡Anoche se armó la gozadera con @realphantominattack ! ¡Plena tras plena y el público no paró de bailar con su música! #RealPhantom #CarnavalPanama #FactoryCorp" View this post on Instagram A post shared by Factory Corp (@factorycorp)

Phantom y Dj Flecha estarán juntos en el Rolo Life Festival

Real Phantom y Dj Flecha forman parte de los artistas que estarán presentes en el Rolo Life Festival, pero lo harán como la agrupación Comando Tiburón y le rendirán un gran homenaje a su compañero en este show tan especial.

Este evento promete ser uno de los más grandes y esperados, ya que se contará con la participación de mucho talento nacional e internacional y, por supuesto, los más esperados del show serán ellos, Comando Tiburón.

A pesar de que Rolo De León, no se encuentre físicamente, su icónica voz siempre alegrará a las personas y las pondrá a gozar con esos himnos que han marcado la historia del reggae panameño.