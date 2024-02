Rolo De León: Real Phantom dedica hermosas para despedir a su gran amigo

Real Phantom se despide con cariño de Rolo De León

Las honras fúnebres de nuestro querido Rolo De León, se realizó hoy 15 de febrero en la Casa de Oración Cristiana comenzando exactamente a la 1:00 p.m. tal como lo había anunciado su familia y esposa Tania de León.

Su compañero Real Phantom entre lágrimas, se levantó frente a todos y dedicó unas hermosas palabras para su gran amigo Rolo.

Cero líos, y las lágrimas no me dejan leer, excelente compañero, súper padre, un gran amigo y por sobre todo un hermano de diferentes madres

Así describió Phantom a su amigo, además contó que le ha costado asimilar todo lo que ha pasado y dijo que al principio estaba muy molesto porque sentía era injusto con alguien como Rolo, sin embargo la voluntad de Dios no debe cuestionarse.

Concluyó con una de sus icónicas frases, "Ya tú sabes quienes son Comando Tiburón".