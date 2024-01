Dos en la misma semana. La monarquía británica no ha empezado el año con el pie derecho, empezando por la princesa de Gales, Catalina que ha sido hospitalizada, ahora, el rey Carlos III irá al hospital la próxima semana para recibir tratamiento por agrandamiento de la próstata informó el Palacio de Buckingham .

Sigue leyendo: Rey Carlos III será hospitalizado por problemas con la próstata

¿Qué es el agrandamiento de la próstata?

Una próstata agrandada ocurre cuando la próstata se vuelve más grande de lo normal. También se conoce como hiperplasia prostática benigna (HPB) Benigno significa que no es cáncer, y la hiperplasia significa demasiado crecimiento celular. La HPB no es cáncer y no aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata.