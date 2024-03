Ricardo Montaner anuncia que se casará por 7ma vez.

La feliz pareja, se casó por primera vez en 1989 y desde entonces viven una historia de amor muy feliz, que se ha hecho más fuerte con el paso de los años, sobre todo con la llegada de sus amados hijos Mau, Ricky y Evaluna, quienes han seguido los pasos de su padre en el mundo de la música.

El sexto matrimonio de la pareja fue en el 2019, cuando aprovecharon unas vacaciones en Grecia donde decidieron sellar su unión frente a Dios.

Montaner y su esposa anunciaron al final de su temporada de la serie "Los Montaner" de Disney + que renovarían sus votos por séptima vez.

"Estamos por casarnos por 7ma vez, llenos de emoción, no como la primera, hoy estamos convencidos del para siempre, hace casi 35, no sabíamos que sería de esta pareja que inauguraba nuestro matrimonio", dijo el artista en su Instagram.

"Estamos por casarnos por 7ma vez, llenos de emoción, no como la primera, hoy estamos convencidos del para siempre, hace casi 35, no sabíamos que sería de esta pareja que inauguraba nuestro matrimonio. Estamos en #India cómo hace 12 años, encontrándonos con la autenticidad de la hermosa gente que vamos conociendo en el camino. Ya dejamos #NuevaDelhi, aquí unas fotitos con mi amada, desde el inmenso mercado general… #LosMontaner"