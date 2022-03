Ricardo Montaner califica de "acto despiadado" lo que ha hecho Residente a J Balvin

He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado ,una masacre innecesaria,una ironía,un despilfarro de talento en una causa sin razón.

Además dejó claro que no tiene nada en contra de Residente y que si algún día se lo encuentra frente a frente no lo tache como enemigo de él.

https://twitter.com/montanertwiter/status/1499582282025291781 He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre.

Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado ,una masacre innecesaria,una ironía,un despilfarro de talento en una causa sin razón. — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

El éxito no es culpable de tus sin sabores,ni la rabia es excusa para tus errores ,yo te invito residente a un abrazo enorme ,a José y a quienes para ti sean inferiores. no me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo…

Y, los exhortó a limar asperezas y perdonarse con un cálido abrazo. "Algún día se darán cuenta que esto no era necesario.", expresó.