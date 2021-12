Romeo Santos se despide de Aventura... ¡Otra vez!

"No estaba en nuestros planes que este periodo de Aventura durara 2 años. Podemos pensar que fue por causa de la pandemia, pero tiene más sentido comprender que fue porque así lo quiso Dios. Aquí termina este ciclo con mis compañeros. Con ellos empecé mi travesía musical; con ellos me convertí en el artista que ni yo mismo había imaginado. Gracias a todos los fanáticos alrededor del mundo por su apoyo incondicional. De corazón me habría gustado llevar esta gira a nivel global. Pero, lamentablemente el COVID nos cambió los planes, y hay agendas/compromisos que cumplir. Si usted añora esta agrupación, les exhortó que no sólo me apoyen a mi en solitario, sino también a mis hermanos cuando lancen sus proyectos - porque los 4 juntos somos @Aventura".