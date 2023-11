Rubén Blades confirma el fallecimiento de su padre a los 99 años

Hace tan solo unos meses atrás, Blades celebraba la vida de su padre y expresaba que siempre le ha celebrado dos cumpleaños y que el próximo año iba a celebrarle los 100 años dos veces.

Por su parte, el maestro Rubén Blades comentó en su cuenta de Instagram lo siguiente:

"SKIPPER" Quiero agradecer a todos los que me han escrito o llamado, lamentando la partida "al otro barrio", de mi padre Rubén. A mis amigos y a los amigos de " Skipper" les pido disculpas por no haberles comunicado inmediatamente su deceso. Prefiero primero atender y cumplir con solicitudes hechas por él a mi en nuestras conversaciones, y preparar la despedida en sus términos antes de expresarme públicamente y más a fondo sobre su deceso y efectos.

Aún no ha confirmado en dónde serán las honras fúnebres del señor Rubén Blades padre.