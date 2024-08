Samy y Sandra Sandoval reciben Doctorado Honoris Causa por su impacto cultural

Este reconocimiento es uno de los más altos honores que esta prestigiosa universidad puede conceder. No es un título que se otorga a la ligera, sino a aquellos que, con su trayectoria, han demostrado que el éxito no se mide solo por premios o fama, sino por la capacidad de tocar corazones, inspirar a otros y llevar en alto el nombre de Panamá.

Los hermanos Sandoval se sienten felices de haber sido homenajeados con este reconocimiento tan especial y quedaron sin palabras.

"Jamás nos imaginamos que nos iban a dar un Doctorado, esto jamás, nunca", comentó la cantante de música típica panameña tras recibir el homenaje.

Embed - Sandra Sandoval on Instagram: "yo nunca me esperé un Doctorado Honor Causa , jamaaaaassss, y Dios y la vida nos a premiado a @samysandovals y a mi con ésta condecoración que cada vez que lo veo se me aguan los ojos , porque siempre he dicho que uno viene a servir y a dejar un legado ya que en éste mundo estamos de paso . Gracias @ucaribe.pty por tan alto mérito y les prometo atesorar éste Doctorado como lo mas valioso . Gracias a todos nuestro amigos y seguidores por siempre confiar en nosotros. gracias @ucaribe.pty @vieraalgandona @moirod72 @tavofloresoficialpty y a mi madre por todo el apoyo"