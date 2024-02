Samy y Sandra Sandoval tienen todo listo para el Carnaval 2024

Samy y Sandra contaron como es ese diario vivir, de estar en diferentes puntos del país dando show a su amado público.

"Pregúntale al carro mio y al de Samy cuantos kilometrajes tiene", expresó Sandra Sandoval.

Samy reveló que hace unos años la costumbre era no llevar chofer, que el que tenía que manejar era uno de los músicos y por esa razón había tantos accidentes, afirmando que tienen chofer designado.

Samy y Sandra Sandoval tiene todo listo para sus presentaciones de Carnaval 2024

"Ya tenemos un tema al aire, lo sacamos no hace mucho que se llama Se va a formar", dijo Samy referente a su preparación del Carnaval.

Los Patrones de la Cumbia confirmaron que tienen presentaciones los cuatro días de carnavales, sin embargo no tienen tantos por día.

"No me gusta agarrar tantos eventos por día porque, primero porque tengo 53 años, segundo yo quiero darle a la gente la alegría que siempre doy en tarima, ser la misma aquí como en un baile en Chitré, lo mismo", manifestó Sandra al motivo de porque no tantas presentaciones por día.

