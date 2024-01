Verano Canal 2024: Samy y Sandra Sandoval y el emotivo momento que vivieron en tarima

He tenido dos veces en mi vida que me he sentido muy nerviosa, la primera fue a los nueve años en nuestra primera presentación y la segunda ahora en el concierto de los 40 años He tenido dos veces en mi vida que me he sentido muy nerviosa, la primera fue a los nueve años en nuestra primera presentación y la segunda ahora en el concierto de los 40 años

Comentó entre risas, ya que no es lo mismo según ella, sentir que el corazón te palpita mucho a los 9 años que a los 51 años.

Sandra Sandoval on Instagram: "gracias gracias gracias y hasta el último día de nuestras vidas GRACIAS por tanto AMOR . A todos los que nos acompañaron anoche de diferentes partes del país y a los q vinieron del extranjero especialmente a ver el concierto EVOLUCIÒN, GRACIAS. los amoooooo"

Me tuve que controlar, me decía a mi misma, yo soy una macha Me tuve que controlar, me decía a mi misma, yo soy una macha

Samy y Sandra Sandoval viven el momento más especial de toda su carrera

Durante el concierto EVOLUCIÓN de Samy y Sandra Sandoval en Verano Canal 2024 celebrando sus 40 años de carrera artística hasta ahora, los dos artistas tuvieron la presencia de sus hijos en tarima y detrás apoyándolos.

Samy Sandoval on Instagram: "EVOLUCIÓN 3. Sandra y yo hemos caminado de la mano del público por 40 años. Formamos nuestras familias mientras echábamos raíces en el plano musical. Evolución 3, nos permitió compartir escenario con nuestros hijos. Sammy Samuel y Luis Esteban tras bastidores y Kamila y Saúl en escena. Yo me lo disfruté. #samyysandrasandoval #LosPatronesdelaCumbia #Evolución3"

Por su parte, Kamila, hija de Sandra y Saúl, hijo de Samy fueron parte del show haciendo homenaje a sus progénitores a través de la música. Kamila formó parte del cuerpo de baile, demostrando su habilidad en el baile, mientras que Saúl, el hijo del acordeonista Samy Sandoval dejó claro que la habilidad de tocar instrumentos lo lleva en la sangre, ya que acompañó con el piano a su tia Sandra.

Definitivamente que este concierto fue y será para no olvidarlo. ¡Viva la Triple SSS!