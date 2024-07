Sandra Sandoval abandona una presentación "5 minutos" por emergencia inesperada

Durante el fin de semana, los hermanos Sandoval formaron parte de un desfile de carretas en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.

A través de sus redes sociales, la intérprete de "Vete tú que yo me quedo" compartió con sus fanáticos el momento preciso en el que tuvo que abandonar su presentación, prácticamente corriendo para ir al baño porque ya no aguantaba las ganas.

"¿Quién me adivina lo que me pasó el sábado en el desfile en Santiago? Fui y vine en casi 5 minutos", escribió Sandra en el video que compartió en su cuenta de Instagram.

A pesar de este inesperado incidente, la artista retomó rápidamente su presentación con mucha alegría y energía, en medio de una gran ovación y aplausos de sus fanáticos, quienes la esperaban para seguir cantando sus éxitos.

Embed - Sandra Sandoval on Instagram: "quien me adivina lo q me pasò el sabado en el desfile en santiago . Fuí y vine en casi 5 minutos "