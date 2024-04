Sandra Sandoval: Cristian Aizpu revela los outfits más icónicos de la artista

"No hay exigencias, más que todo es buscar la moda, lo que está ahorita, los colores y un poquito de lo mío", comenzó diciendo el diseñador de la cantante.

Sigue leyendo: Sandra Sandoval ajusta un año más de vida y lo festeja por todo lo alto

Cristian Aizpu lleva 10 años diseñando trajes a Sandra Sandoval

Así como lo ve, el Cristian Aizpu reveló que lleva aproximadamente 10 años diseñando los trajes de la Patrona Sandra Sandoval y contó como fue que llegó a convertirse en las manos detrás de los outfits de la cantante.

"Yo no soy diseñador, no soy costurero no estudié costura, sencillamente estudié diseño gráfico y le dije a Sandra un día te voy a diseñar un vestido y ella pensó que se lo iba a armar y era en computadora y cuando se lo mostré, ella me dijo: ¿y mi vestido dónde está? así que le dije voy y aquí está" dijo Cristian Aizpu sobre como surgió esa conexión.

Aizpu reveló que al momento de diseñar con la intérprete de Veté tú que yo me quedo, miran la agenda de sus presentaciones y ahí sacan los vestuarios que utilizará en cada uno.

Esto es Sandra Sandoval colores, vida y bastante brillo Esto es Sandra Sandoval colores, vida y bastante brillo

Cristian Aizpu reveló que en 10 años le hace trajes a Sandra Sandoval para todos los eventos y que aproximadamente al mes hace de 10 a 12 vestidos.