Sandra Sandoval ajusta un año más de vida y lo festeja por todo lo alto

A través de sus redes sociales, Sandra compartió una fotografía en la que luce un hermoso vestido en color plateado acompañado de unos hermosos diamantes que sobresalen de ella, así tipo Shakira, increíblemente bella.

Llegué a los 54 años con todas las ñapas que trae la edad pero también trajo enseñanzas y motivos para seguir viviendo. Mi motivo son mis hijos , ustedes y la misión que Dios me mandó . Dios me siga dando vida para seguir alegrándolos y seguir sirviendo a Dios en su mandato ♥♥ Dios los bendiga Llegué a los 54 años con todas las ñapas que trae la edad pero también trajo enseñanzas y motivos para seguir viviendo. Mi motivo son mis hijos , ustedes y la misión que Dios me mandó . Dios me siga dando vida para seguir alegrándolos y seguir sirviendo a Dios en su mandato ♥♥ Dios los bendiga

Escribió emocionada Sandra Sandoval en una publicación en su cuenta de Instagram.

Embed - Sandra Sandoval on Instagram: "llegué a los 54 años con tooodas las ñapas q trae la edad pero tambien trajo enseñanzas y motivos para seguir viviendo. Mi motivo son mis hijos , ustedes y la misiòn que Dios me mandò . Dios me siga dando vida para seguir alegrandolos y seguir sirviendo a Dios en su mandato ♥♥ Dios los bendiga y nos vemos el sábado en el SANDRAFEST en el westland mall ♥♥♥♥ gracias @itsjalejandro por ese corazòn tan grande y por ese don tan grande que tienes ♥♥♥♥" View this post on Instagram A post shared by Sandra Sandoval (@sandrasandovals)

Sandra Sandoval celebra sus 54 años junto a su amado público

Como es costumbre Sandra celebrará su cumpleaños acompañada de su amado público en su tradicional SANDRA FEST 50+4, el cual se llevará a cabo este sábado 13 de abril en Westland Mall.

Los boletos los podrás adquirir a través de Tickets Plus, en las tiendas Fraiche de Chorrera, Fraiche de Westland Mall, Fraiche de Albrook o si no lo puedes adquirir el mismo día del evento en taquilla.

Las puertas estarán abiertas desde las 8pm, pero la artista reveló que el VIP será por orden de llegada, que a medida que van llegando se irán acomodando.

Artistas que se presentarán en el Sandra Fest 50+4

Los artistas que dirán presente en esta gran celebración son:

Nenito Vargas y Los Plumas Negras

Alejandro Torres

Nando Boom

Los Rabanes

Tavo Flores

Dico Virtual

Los Patrones de la Cumbia Samy y Sandra Sandoval