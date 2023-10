Sandra Sandoval se desmaya durante una presentación.

Nunca me había desmayado en un evento hasta hoy, me dieron 2 bajones eléctricos en mi sistema que me tuve q ir a sentar a oler alcohol y a que me echaran fresco porque se me fueron las luces, es que no dormí bien del evento de anoche acá en La Pintada. Pero aún así me lo disfruté Nunca me había desmayado en un evento hasta hoy, me dieron 2 bajones eléctricos en mi sistema que me tuve q ir a sentar a oler alcohol y a que me echaran fresco porque se me fueron las luces, es que no dormí bien del evento de anoche acá en La Pintada. Pero aún así me lo disfruté

Expresó la Gallina Fina en una publicación en su cuenta de Instagram, cabe señalar que los hermanos Sandoval, se presentaron el día sábado por la noche en un baile en La Pintada y al día siguiente siguieron deleitando a su público en las principales calles del pueblo La Pintada y fueron acompañados por sus fieles fanáticos de principio a fin.

¿Qué se sabe de la salud de Sandra Sandoval?

Los fanáticos de la cantante panameña Sandra Sandoval han quedado preocupados, tras haber sufrido de un desmayo durante una presentación en La Pintada y hasta el momento esto es lo que sabe.

En el mes de julio, Los Patrones de la Cumbia Samy y Sandra Sandoval cumplieron 40 años de carrera artística. Estos grandes exponentes de la música típica han llevado una trayectoria impecable en donde han participado y ganado en grandes reconocimientos y premiaciones, incluso fueron destacados en la impresión de los chances y billetes, del sorteo miercolito del 12 de julio de 2023, de la Lotería Nacional de Panamá.

En el año 2018, Samy y Sandra Sandoval representaron a Panamá en el Festival Internacional de la Canción Viña del Mar, en Chile. Donde tuvieron la oportunidad de competir en la categoría de folclor con la canción: ¡Cómo gozo!"