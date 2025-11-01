¡Se acabó el amor! Lamine Yamal y Nicki Nicole terminan su noviazgo

"No estamos juntos". El jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal , confirmó su ruptura con la cantante argentina Nicki Nicole, según dio a conocer el creador de contenido Javi Hoyos.

El joven futbolista, de 18 años, aclaró que la separación no se debió a una infidelidad, como se había especulado en redes sociales. Afirmó que ambos acordaron terminar y que no existen terceras personas.

"No ha sido por ninguna infidelidad", le dijo. "Simplemente, nos hemos separado y ya".

La relación entre ambas figuras se hizo pública hace unos meses, luego de que compartieran fotografías juntos en redes sociales y fueran vistos en distintos eventos, incluso junto a la familia del jugador.

Información obtenida de la cuenta oficial de @LaMordida