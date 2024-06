Shakira confiesa que no busca una relación seria, pero está abierta a todo

La ruptura con el futbolista Gerard Piqué ha dejado una gran huella en su vida, a tal grado que por el momento ha dejado claro que no quiere envolverse en un nuevo romance formal, pero que no esta negada a conocer a alguien.

¿Shakira tiene espacio para alguien en su corazón?

Recientemente, en una entrevista para la revista Rolling Stone donde fue protagonista de la portada, Shakira comentó sobre su vida sentimental.

"¿Qué te puedo decir? Me gustan los hombres. Ese es el problema. No debería gustarme con todo lo que me ha pasado, pero imagina cuánto me gustan los hombres que todavía me gustan", dijo Shakira a la revista estadounidense Rolling Stone, agregando que no se opone a tener amigos.

Shakira recalcó que por el momento la única prioridad que tiene son sus hijos, Milan y Sasha, y por supuesto la música, la cual ha retomado con toda la energía.

"Cuando somos madres, nunca bajamos la guardia. Podemos seguir trabajando, pero nuestro compromiso como madres es inquebrantable. A veces es difícil encontrar el equilibrio. ¿Cuánto tiempo debes dedicarte a ti misma, cuánto al trabajo, cuánto a los niños? Pero los niños siempre van primero y eso es lo que más nos consume", continuó diciendo la barranquillera