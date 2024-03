Shakira a Jimmy Fallon: "Mi esposo no me dejaba avanzar, ahora soy libre"

Durante la entrevista, Jimmy Fallon destacó las cuatro versiones del álbum, que destaca una gema diferente. Eso sí, fue invevitable no preguntarle a Shakira por qué no había lanzado antes un álbum, por qué esperó tanto para lanzarlo, su respuesta fue magistral:

Mi esposo me estaba jodiendo la carrera, pero aquí está mi álbum en el tiempo perfecto.

“Ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, era lo que tenía tener marido. Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad”

Una Shakira empoderada

"Siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y de nuestros hijos. Nadie te tiene que decir cómo actuar. Ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuándo llorar." expresó la empoderada Shakira, renacidad tras su ruptura con Gerard Piqué.