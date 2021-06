Shakira no perdona a su suegra por convencerla para cortarse el pelo

Shakira ha sido junto a Thalía y Salma Hayek la única latina que ha protagonizado uno de los episodios de 'Mi vida en looks' para la edición de México y Latinoamérica de la publicación de moda. En su caso, la conclusión a la que ha llegado viendo antiguas fotografías suyas es que abusaba del maquillaje y que nunca más volverá a cortarse el pelo .

En general, la colombiana se ve muy favorecida en un evento al que acudió en enero de 2012 para recibir un homenaje del ministerio de cultura francés enfundada en un vestido de Alaïa, una de sus marcas favoritas, pero le horroriza la media melena que llevaba en aquella época.



"Qué mal corte de pelo. Esto fue consejo de mi suegra, que me dijo: 'Ay, por qué no te cortas el pelo, que lo tienes muy maltratado'. El peor error de mi vida. No vuelvo a seguir tus consejos estéticos, suegra", ha desvelado refiriéndose a la madre del futbolista Gerard Piqué.



Para ser justa, Shakira ha querido reconocer que ella también ha cometido errores estilísticos, como por ejemplo ponerse un vestido de leopardo ajustado que le hacía parecer "un tamal" para el estreno de una película en 2007 o vestirse como Xena, la princesa guerrera, en la etapa de su trayectoria musical inmediatamente posterior al éxito de 'Suerte'.

