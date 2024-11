Shakira regala su Lamborghini: Así puedes participar para ganártelo

Le podría interesar: Fans de Shakira, indignados tras el cambio de fechas en su gira

La artista colombiana ha lanzado un concurso exclusivo y aquí te contamos los requisitos para participar:

El concurso finalizará el 29 de noviembre, y el ganador será anunciado en vivo el 6 de diciembre en el programa "Despierta América". Para instrucciones y reglas oficiales, visita elcarrodeshakira.com ”

Este Lamborghini, que tiene un valor aproximado de 320.000 euros (alrededor de 1.516 millones de pesos colombianos), es una edición especial diseñada por Shakira Mebarak, lo que lo convierte en un vehículo único. ¡No pierdas la oportunidad de ganar este exclusivo premio!

Embed - Shakira on Instagram: "Lo prometido es deuda! Confirmo! Voy a regalar mi carro a alguien que de verdad lo quiera tener y disfrute de nuevos momentos inolvidables con las personas que más ame! *No es necesaria ninguna compra. Abierto solo para residentes de EE.UU. mayores de 18 años. Finaliza: 29/11/24. El ganador será anunciado en vivo en *Despierta América* el 6 de diciembre. Para instrucciones y reglas oficiales, visita elcarrodeshakira.com *No purchase necessary. Open to US residents only who are at least 18. Ends: 11/29/24. The winner will be announced live on Despierta América on December 6. For instructions and Official Rules see elcarrodeshakira.com"