Shakira y Karol G: Cuál es el significado de "TQG"

Si bien, muchos conocen las siglas TQM el cual hace referencia a "Te Quiero Mucho" ahora con la nueva canción el acrónimo "TQG" será más que famoso, algunos piensan que quedará como parte del idioma latino pues hace referencia a una mala experiencia con un amor siendo el final "Te Quedo Grande".

image.png

Ahora bien, la letra y el video es claramente evidente una indirecta y como era de esperarse, los mensajes subliminales hacia sus exparejas y sus nuevos amores estuvieron presentes en toda la canción, pero en esta ocasión con palabras profesionales y sutilmente.

¿Será que las siguen buscando sus ex?

Shakira lanza otra indirecta muy directa hacia su expareja, Gerard Piqué: "Ahora tú quieres volver, se te nota. No sé, espérame ahí que no soy idiota". "Ahora quieres volver ya lo suponía, dándole like a las fotos mías", canta la barranquillera.

"Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que no tienes buena mano y al menos yo te tenía bonito".

Si ya escuchaste la canción entenderás que cada artista ocuparon la misma frase "Qué haces buscándome melao" y en el verso que dice "La que te diga que un vacío se llena con otra persona te miente, es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente, te fuiste diciendo que me superaste, te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias", Karol G parece dirigirse a su exnovio, el reggaetonero Anuel AA.

Anuel ¿Devuelve la indirecta?

Quien no demoró en responder con una publicación en Instagram fue el cantante puertorriqueño Anuel. “Si judas traicionó a Jesús, q te hizo pensar que a ti no te iban a traicionar?”, una frase que para muchos es una directa bien recta para Karol G.