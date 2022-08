Shaquille O'Neal sigue defendiendo que la Tierra es plana

Esta semana, O'Neal ha hecho acto de presencia en la radio australiana, concretamente en el programa 'The Kyle and Jackie O Show', para reafirmarse en sus polémicas creencias, aunque quizá no las ha expresado con la contundencia de antaño. El que fuera pívot de los Lakers ha reconocido que el terraplanismo es una teoría de la que "se puede aprender mucho", para lo que no ha dudado en proporcionar un llamativo ejemplo.