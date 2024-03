Tekashi 6ix9ine deja claro la situación de su relación con Yailin La Más Viral

Sigue leyendo: Anuel AA reacciona al cumpleaños de su hija Cattleya y recibe fuertes críticas

Tekashi 6ix9ine está mejor que nunca junto a Yailin La Más Viral

El papel que ha desempeñado el rapero en la vida de la intérprete de Narcisista y su hija Cattleya, ha sido muy importante y admirado por muchas personas en el mundo.

Tekashi 6ix9ine, vive día a día los momentos de la hija menor del cantante boricua Anuel AA, y ha dejado claro en reiteradas ocasiones que quiere mucho a la pequeña y que siempre velará por ella y su madre, su actual pareja.

Yo sabía cuando conocí a Yailin, que yo iba a tener una responsabilidad no de uno, si no de dos porque como mi pareja, sabes ella venia con una bebé y si yo mantengo la pareja mía, la responsabilidad mía es la bebé y nada aquí le hace falta a ella y a mi pareja

Expresó Tekashi 6ix9ine durante la fiesta que le celebraron a Cattleya.

Yailin y Tekashi 6ix9ine celebraron el primer año de vida de Cattleya por todo lo alto, en República Dominicana, con una temática de Baby Shark y Cocomelon.