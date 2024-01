¿Terminaron? Yailin y Tekashi 6ix9ine vuelven a separarse.

Tekashi comparte imágenes comprometedoras de Yailin

Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine compartió una serie de videos en los que se puede ver escenas de peleas y discusiones entre él y su novia Yailin, todo parece ser que por celos.

Al fin voy a poder estar y encontrar de nuevo la paz. Dios lo sabe todo Al fin voy a poder estar y encontrar de nuevo la paz. Dios lo sabe todo

Decía una parte del mensaje que puso Tekashi 6ix9ine en una Historia de Instagram, en el que también dijo que sabe que la gente va a creer lo que quiere.

"La verdad es que Yai es muy celosa... Tan hermosa que es la niña pero mucha inseguridades... Nunca pude entender", expresó el rapero.

Concluyó diciendo que Yailin necesita mucha ayuda fisiológica y terapia. Seguido a esto, el ex novio de la dominicana compartió fuertes videos donde discutían fuertemente.

Yailin confirma que se alejó de Tekashi 6ix9ine

Toda acción tiene una reacción y por eso Yailin ha mandado mensajes a su ex colaborador, incluso en uno de ellos confirmó que ya no se encuentra con Tekashi 6ix9ine.

"Si ya yo tomé la decisión de no estar contigo deja de estar subiendo videos viejos", escribió Yailin agregando un emoji de una cara de sueño.

Yailin se defendió de Tekashi 6ix9ine y le envió su mensaje para atrás, diciéndole que si ella realmente está loca por qué seguía con ella.

"Pero si yo estoy tan loca porque seguías conmigo? por qué decías que si yo te dejaba ibas a caer en depresión y no me dejabas ir", decía parte del mensaje de Yailin para su ex novio.

Recordó el momento polémico que tuvo el rapero con los productores de Diamond La Mafia.