¿"Tiradera" entre El Tachi y Yemil?

Las cosas entre El Tachi y Yemil no han ido muy bien últimamente, luego de la exclusión de "El Yeyo" en el tema "Movie" que al final El Tachi sacó junto a Akim . El último episodio entre ambos, es que Eustacio Fidel Guerra, habló en estos días que no cree en tendencias y luego de esto, desde una cuenta con una buena cantidad de seguidores, que lleva el nombre del nuevo álbum de Yemil, señala que siguen en tendencia.

El Tachi hace unos días compartió un video de Akim, donde interpretaba el tema "Movie" que tienen entre ambos y dijo: "Yo no creo en tendencias de Youtube! Saben por qué?? No he visto ningún otra canción este 2021, con los números de esta en un día! Nacional y nunca salimos en tendencia! Así que quédense con eso! Y nosotros con la calle ahora mismo la más pegaaaaaaa les guste o no!".

Por otro lado, una cuenta en Instagram con 15 mil seguidores con el nombre "ninusalbum", como el álbum de Yemil, publicó el siguiente mensaje: "Muero conforme con mi álbum; aya ustedes y su muñequería... Seguimos en tendencia!! Akim yo si te daré las gracias!!! Andas salvando carreras. Hay que destacar que en el álbum de Yemil "Ninus", Akim aparece en dos temas: "Birthday Sex" y "14 Tachas".

