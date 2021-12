El Tachi confiesa que Yemil menospreció el tema "Movie"

El Tachi comentó que entre los integrantes del New Wave, ninguno sentía que había cierta preferencia por él, Boza o Yemil; que todo el lío era entre los manager. Y que en ese tiempo, los fanáticos tenían cierto más favoritismo para con su trabajo. Mencionó que Faster (que manejaba a Boza y Yemil) veía que Jair (quien manejaba la carrera de El Tachi), conseguía más show para El Tachi, y que en los frayer, aparentemente resaltaba más él. Recuerda que la gente pensaba que New Wave era un grupo, pero en realidad eran solistas y que cada uno tenía un precio por su show. Y que a la hora de contratar, se decantaban más por El Tachi.

Con la salida de "Guetto Serenata", El Tachi reconoce que fue mucho para él, todo el éxito, dinero y fama que le llegó y confiesa que no supo manejar la situación y que se desenfocó en buscar un nuevo tema que superara ese tema. Y en la búsqueda para reiniciar su vida y encontrase con él mismo, le comento a Jair que quería un tiempo y este no le gustó mucho la idea, comenzando así las diferencias entre ambos y que le dijo una frase le le marcó y que hoy en día lo entiende más "¿Pero que xopa, nada más comes tú o qué?"; luego de eso, siguieron con los shows pactados y que luego conversaron para terminar su relación profesional pero que hoy en día sabe que le aprecia mucho y que cuenta con él.

Regalías con AT Fat

Señaló que luego le pidió a AT Fat que fuera su manager y le ofreció un 70 - 30 % por sus shows, con el tiempo pasó a 60 - 40 e inclusive llegaron a un 50 - 50 porque veía que trabaja mucho y se lo merecía. Pero que luego entró a prisión y tenía total desconocimiento de las regalías de las plataformas digitales y que allí adentro le preguntaban por qué no cobraba ese dinero. Cuenta que se buscó en Google y que aparecía en una plataforma distribuidora como artista firmado por AT Fat; y se encargaba de subir sus temas en Spotify, YouTube y otras plataformas digitales pero su manager le dijo que no recibía esas regalías. El Tachi recuerda que tenía que estar buscándolo para pedirle a AT Fat el dinero de lo generaba plataformas como YouTube.

Tema con Yemil

El Tachi también recordó el episodio con el tema "Movie" que salió con Akim y que Yemil quedó por fuera. Contó que le envió su voz y un beat a Yemil y que a los días se filtró por YouTube; esto incomodó a El Tachi y decidió que no estuviera al final en su canción; también reveló que se sintió ofendido porque Yemil en pocas palabras menospreció su trabajo.