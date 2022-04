"Tiradera" a la vista entre Eiby y Barbel

"Te acuerdas cuando te pidieron que me apoyaras con este tema y me menospreciaste? No la subiste, pura vaina de niña. El día del estreno ni siquiera compartiste una storie. Me borraste y me bloq de Whatsapp, me dejaste de seguir. Sigue dándole promo a Mi plena en tu álbum, Gracias"; escribió Eiby en sus historias de Instagram.

Pero Barbel no se quedó callado y respondió: "Te acuerdas cuando me hiciste subir del town a la city Pa' "hacer el video" de este tema y después me saliste con que SE LES OLVIDO buscar al camarógrafo. Quién va a hacer un video sin cámara??? Son faltas papi, son menosprecios", luego añadió: "No me estés chateando bro, Que ni lo voy a abrir, Si me vas a decir algo que sea cantado @CHAMACOMUSIC @EIBYMUSICA. Hoy Mismo ps, cuando sea, como sea, donde sea; vamos a darle fama a mi alumno Jajajajjaa por qué no respondes jajajajjaa. Voy a esperar a ver qué me tiras amor".

Pero Chamaco fue incluido en la conversación y se expresó al respecto: "Voy hablar porque Barbel me etiquetó. Mi primera reacción para Eiby fue...porque no agarran esa atención del público y hacen una canción juntos. Creo que ya estoy demasiado grandecito para estar patrocinando sinvergüenzuras de tiradera y vaina, porque a la larga todos somos panameños.