Todo lo que Alec Baldwin ha dicho de la muerte de Halyna Hutchins en su nueva entrevista

Según su testimonio, Halyna quería grabar una toma en la que se le viera desenfundando el revólver y amartillándolo, es decir, tirando hacia atrás del martillo, aunque sin llegar a bajarlo por completo para que el arma estuviera lista para disparar. Para su sorpresa, cuando él soltó el martillo para que volviera a su posición original, oyó un disparo.



"Se supone que la pistola estaba vacía... que no estaba cargada con nada", ha aclarado para desmentir los rumores que aseguraban que una bala real se había colado entre las de fogueo o que la fallecida se encontraba lo suficientemente cerca para que incluso la munición de fogueo resultara mortal.



En un primer momento, Baldwin pensó que ella se había desmayado cuando la vio desplomarse y pasaron entre 45 minutos y una hora hasta que comprendió que no había sufrido un ataque al corazón ni nada parecido. Fueron los agentes de policía quienes le explicaron que Halyna había sido alcanzada por una bala, al igual que el director del filme, Joel Souza, que sobrevivió a sus heridas.



"Esas imágenes me vienen a la mente, me mantienen despierto por la noche, y no he dormido en semanas", asegura Alec.

El intérprete también ha insistido en que no presenció en ningún momento violaciones del protocolo de seguridad en lo relativo al manejo de armas de fuego a pesar de que en las últimas semanas se ha afirmado que varios miembros del equipo renunciaron en bloque debido a las malas condiciones laborales y como protesta después de que se produjeran dos descargas accidentales con pistolas que no deberían haber estado cargadas en un primer lugar antes de la muerte de Halyna.

La gran pregunta que se plantea todo Hollywood ahora es: ¿quién ha tenido la culpa de que se produjera esta tragedia? Alec Baldwin no quiere señalar a nadie, pero tiene claro que no sido él: "Alguien es responsable de lo ocurrido, pero sé que no soy yo. Podría haberme suicidado si creyera que soy el responsable, y no lo digo a la ligera".

Por otra parte, también ha aclarado que nunca se le ocurrió comprobar si la pistola que le habían entregado estaba cargada o no con balas reales porque en rodajes anteriores siempre le habían dicho que no debía manipularlas una vez se identifican como 'seguras'. A día de hoy le cuesta imaginarse volviendo a trabajar algún día en un proyecto que implique blandir un revólver o cualquier otro tipo de arma de fuego. De hecho, no le importaría que su carrera acabase ahora debido a esta terrible desgracia, que "daría cualquier cosa por poder revertir".

Tristemente, Alec estaba muy emocionado cuando aceptó participar en 'Rust' porque sentía que era una historia muy especial que había conseguido reavivar su "amor por el cine".

FUENTE: RSS