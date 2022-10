Un jurado dictamina que Kevin Spacey no abusó del actor Anthony Rapp en los años 80

Un jurado ha determinado que Kevin Spacey no abusó del actor Anthony Rapp en la década de 1980. El veredicto en el juicio civil, celebrado en Nueva York , se produjo después de que los miembros del jurado consideraran que el acusador de Spacey no había probado su afirmación de que el ganador del Óscar le hizo una proposición sexual no deseada cuando tenía 14 años.

Spacey, que ahora tiene 63 años, negó la acusación en el estrado y dijo que nunca había estado a solas con Rapp.

Durante los argumentos finales del jueves, el abogado de Rapp instó a los miembros del jurado a desacreditar el recuerdo de Spacey de los hechos.

Los abogados del ex protagonista de 'House Of Cards' presentaron varias teorías para explicar por qué Rapp podría haber mentido, incluyendo el deseo de llamar la atención o los celos del éxito actoral de Spacey.

Durante su testimonio del pasado lunes, Spacey volvió a negar la acusación y dijo que nunca había estado a solas con su colega.

A principios de esta semana, Spacey rompió a llorar cuando subió al estrado y habló de por qué mantuvo su sexualidad en secreto hasta los 58 años. Afirmó que su padre, Thomas Fowler, le gritaba de niño cuando pensaba que era gay.

El actor aseguró al tribunal que se vio obligado a escuchar los comentarios homófobos de su padre "durante horas y horas" cuando era niño.

"Crecí en un ambiente en el que no me sentía cómodo hablando de estas cosas. Mi padre solía gritarme sobre la idea de que podría ser gay porque me interesaba el teatro. Fue muy perturbador para mí porque estaba empezando a descubrir mi propia sexualidad. Creo que tenía cierto grado de vergüenza, pero también creo que quería que la gente recordara los personajes que interpretaba y que no supiera demasiado de mí. Ese es mi razonamiento, estaba protegiendo la obra".

