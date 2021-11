Una amiga de Diana abandona su trabajo en "The Crown" en protesta por una historia de la próxima temporada

La próxima temporada de " The Crown " continuará documentando el reinado de Isabel II centrándose en los acontecimientos que lo han marcado, como el divorcio de su heredero el príncipe Carlos, y los productores habían contratado inicialmente a una de las amigas más cercanas de la difunta princesa Diana , Jemima Khan , para que les ayudara a contar su historia de la forma más fiel posible.

Sin embargo, Jemima ha emitido ahora un comunicado público para anunciar que se ha desvinculado de la serie de Netflix porque el acuerdo creativo al que habían llegado no se respetó a la hora de abordar una parte de la trama, que no se iba a narrar de la forma "compasiva y respetuosa" que ella esperaba.



"He pedido que se eliminen todas mis contribuciones a la serie y he declinado que se me mencione en los créditos", ha explicado al Sunday Times.



En un principio Jemima, que ha trabajado como productora de cine y televisión, decidió participar en la creación de los próximos episodios, en particular en los que se referirán a los últimos años de Diana, después de pensarlo mucho porque nunca ha hablado públicamente de su relación con Diana.

