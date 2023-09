Young Miko pasa pena en Costa Rica, le apagan luces y micrófono

Pues resulta que, María Victoria Ramírez, nombre real de Young Miko, fue la invitada en el concierto de Eladio Carrión, tal cual como lo hizo aquí, sin embargo, la historia fue distinta en Costa Rica, ya que según cuenta la artista se presentó 10 minutos tarde a su show, por lo que la empresa organizadora no quiso darle los 10 minutos más a la cantante para interpretar todos sus éxitos.

Fans de Young Miko la apoyan tras penoso momento en Costa Rica

Tras ver que en media presentación le habían pagado las luces y el microfono, fue en ese momento que la cantante no aguantó más y bajo del escenario con lágrimas que intentó contener pero no pudo, sus fans la esperaban para darle abrazos y pedirle su autografo. Ella se emocionó al ver que por lo menos sus fans la siguen queriendo.

View this post on Instagram A post shared by baby miko (@itsyoungmiko)

"Miko perdón por lo q te paso ojalá poder darte un abrazo no te lo merecías se me partió el corazón tu voz en Costa rica", "Que vergüenza con esa gente que te corto las luces, pero eres increíble igual, no importa que te hayan echo tú siempre serás la mejor, gracias por tanto", eran algunos de los comentarios.