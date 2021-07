Zendaya y su "novio" Tom Holland siempre han estado unidos

La actriz, cantante y modelo Zendaya ha querido congratularse abiertamente sobre la estrecha relación que siempre han mantenido los miembros más jóvenes del elenco de las últimas películas del superhéroe arácnido " Spider-Man ", una saga revitalizada en el año 2017 con una nueva línea temporal protagonizada por el actor británico Tom Holland , con quien la intérprete, por cierto, disfrutaría de un ya no tan discreto noviazgo a tenor de las últimas fotos que han trascendido de la pareja.



Aunque ella ni desmiente ni confirma ese supuesto noviazgo, resulta imposible no asociar esas reveladores imágenes, en las que ambos aparecen besándose en su coche, a las últimas declaraciones que ha ofrecido la estrella televisiva a cuenta de la conexión tan fuerte que existe a nivel personal entre los actores de estos filmes. Tras el estreno de la secuela "Far From Home" hace ya dos años, Zendaya y Tom se preparan ahora para el lanzamiento de la tercera entrega, lo que explica, entre otras cosas, que ambos estén pasando tanto tiempo juntos últimamente.