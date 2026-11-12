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Alcaldía de San Miguelito presentará más de 35 proyectos el domingo en audiencia pública

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, explicó que más de 35 proyectos relacionados con agua, seguridad, aceras y veredas, entre otros, con un monto de inversión de más de 13 millones de dólares, serán presentados en la audiencia pública que se realizará el domingo 15 de noviembre en el Instituto Rubiano, para que sean aprobados o rechazados por los moradores.