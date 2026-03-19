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Denuncian incumplimiento en la implementación de la ley que regula el cannabis medicinal en Panamá

A pesar de que desde hace cerca de cinco años se aprobó la ley que legaliza el cannabis medicinal en Panamá, los pacientes aún no tienen acceso al THC, el cual entra dentro de las sustancias controladas. Enma Pinzón, presidenta de la Federación de Asociaciones de Enfermedades Críticas Crónicas y Degenerativas, explicó que en la reglamentación han colocado una serie de requisitos para obtener el registro de pacientes, incluso solicitan récord policivo, lo cual “ha sido un obstáculo para que el paciente se pueda registrar”.