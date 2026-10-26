Panamá Entrevistas -

Detallan la labor que realiza la Asociación Wave Panamá en Isla Cañas

Bastian Barnbeck, director de la Asociación Wave Panamá, brindó detalles sobre la labor de formación que llevan a cabo jóvenes en Isla Cañas, en el distrito Tonosí, en Los Santos, a través del cual les brindan enseñanza en español, en inglés, un programa de seguridad oceánica, deporte surf y orientación vocacional.