Panamá Entrevistas -

Diputada Thomas pide "empezar a legislar de manera responsable"

La diputada de la bancada independiente Vamos, Paulette Thomas, dijo que la alianza con la bancada Seguimos para la elección en la Asamblea el 1 de julio fue una propuesta responsable, y consideró que en esta nueva legislatura será importante las conversaciones y los consensos con las bancadas de partidos políticos “independientemente de las diferencias”.