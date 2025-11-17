Panamá Entrevistas -

Diputado Bloise dice que partidos políticos están tratando de bloquear la libre postulación

El diputado independiente Jorge Bloise expresó su preocupación por varias modificaciones aprobadas por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que afectarían la libre postulación. Bloise dijo que se ha limitado el tiempo, la cantidad de firmas, el financiamiento, y el logotipo. La última establece que las personas inscritas en partidos que firmen a candidatos de libre postulación serán sancionados con la expulsión del colectivo.