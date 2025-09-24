Panamá Entrevistas - 24 de septiembre de 2025 - 10:12
Diputado Jorge Bloise volverá a presentar la iniciativa de protección a los denunciantes
El diputado de Vamos, Jorge Bloise, manifestó que desde el período de campaña se presentó la propuesta para crear una una herramienta de protección a los denunciantes de corrupción, y volverá presentar una iniciativa en esta materia, por lo que esta vez pide a los demás parlamentarios presentar sus sugerencias y explicar los aspectos que consideran como inconstitucionales.