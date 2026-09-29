Panamá Entrevistas -

El 16 de octubre realizarán la primera liberación de la mosca del Mediterráneo esteril

El director nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Social (MIDA), Emmeris Quintero da a conocer que el próximo 16 de octubre se realizará la primera liberación de la mosca del Mediterráneo esteril o mosca de la fruta en Potrerillo, en Chiriquí. Detalló que esto obedece a un análisis previo de casi 10 años de monitoreo de la mosca, la cual tiene su nicho en Chiriquí “precisamente porque hace su ciclo en el café. En este momento no tenemos evidencia de que afecte directamente al grano, pero su ciclo lo hace ahí. Cuando desaparece el café, ella baja a las Tierras Bajas a atacar las diferentes frutas que existen, como la naranja, el mango, la guayaba, el aguacate”.