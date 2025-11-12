Panamá Entrevistas -

Entrenador denuncia que la Alcaldía de Arraiján lo dejó sin acceso al gimnasio de boxeo

El profesor Augusto Knight denunció que el pasado 31 de octubre la Alcaldía de Arraiján cambió las cerraduras del Gimnasio de Lucha y Boxeo, sin notificación previa. Knight explicó que el gimnasio fue construido con fondos de descentralización tras una consulta ciudadana, y el grupo está avalado por Pandeportes, por lo que está solicitando una reunión con la alcaldesa Stefany Peñalba, para buscar una solución sobre el uso de la infraestructura.