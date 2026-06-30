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"Estamos analizando todas las alternativas", Vásquez sobre el futuro de la Coalición Vamos

El exdiputado y presidente de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, dijo que el grupo independiente analiza todas las alternativas para continuar trabajando en equipo y poder competir en las elecciones de 2029. También se refirió a la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y las negociaciones que ha sostenido la bancada independiente para conformar una propuesta.