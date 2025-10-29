Panamá Entrevistas -

Informe revela la situación que enfrentan los niños de la comarca por falta de puentes

La especialista en educación Nivia Rossana Castrellón y Rolando Pelicot, de Jóvenes Unidos por la Educación, detallaron los hallazgos del informe "Educación Mortal, crisis sistemática" que aborda la situación que atraviesan los niños en las comarcas por la falta de puentes para ir a las escuelas, y las recomendaciones para reducir los fallecimientos a causa de ahogamientos.