Traslado de docentes a comarcas y Darién comenzará el 21 de febrero, confirma MEDUCA

El Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) informó que, para garantizar el traslado de aproximadamente 1,697 docentes que laboran en áreas de difícil acceso, se coordinó con el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (Minseg) un operativo que iniciará a partir del 21 de febrero.

La movilización permitirá que educadores lleguen a tiempo a centros educativos ubicados en las comarcas Ngäbe-Buglé Comarca, Guna Yala y Emberá-Wounaan Comarca, así como a las provincias de Darién Province y Bocas del Toro Province.

Traslado de docentes hacia la comarca Ngäbe Buglé

Según la información oficial, 331 docentes serán trasladados vía terrestre hacia la comarca Ngäbe Buglé. Los educadores saldrán desde Veraguas, Changuinola y la Dirección Regional de Educación de Chiriquí a partir de las 11:00 p.m.

Posteriormente, desde el área de Kankintú serán movilizados vía aérea hacia sus respectivas comunidades los días 21, 22 y 23 de febrero.

Movilización hacia Guna Yala

Para la comarca Guna Yala, un total de 464 educadores partirán desde la Terminal de Transporte de Albrook, Vista Alegre y la 24 de Diciembre a la 1:00 a.m.

El traslado tendrá como destino la Base Aérea Mayor Salvador Córdoba del Servicio Nacional Aeronaval, ubicada en Metetí, desde donde continuarán su movilización hacia los centros educativos entre el 21 y el 23 de febrero.

Este operativo forma parte de la logística anual organizada por las autoridades para asegurar que los docentes puedan llegar a comunidades de difícil acceso antes del desarrollo pleno del calendario escolar en estas regiones del país.