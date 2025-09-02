Panamá Entrevistas -

Ministerio Público ha recibido 959 denuncias por personas desaparecidas

Gustavo Barragán, fiscal de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, detalló que un total de 959 denuncias por personas desaparecidas se han presentado en el Ministerio Público, de las cuales se han logrado ubicar 883 personas, y están pendientes por ubicar 72 personas. Informó que por Alerta Amber se han generado 432 reportes desde el 2 de junio de 2024, y han encontrado 404 menores.